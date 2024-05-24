Экс-командующий 58-й армией России обратился к журналистам и упомянул Запорожье

Бывший командующий 58-й армией России Иван Попов обратился к журналистам

Бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил (ВС) России Иван Попов обратился к журналистам и упомянул Запорожье. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Экс-военнослужащий адресовал свои слова снимающим его корреспондентам во время рассмотрения жалобы на арест.

«Лучше бы вы на Запорожье так активно снимали», — сказал он журналистам.

24 мая стало известно о предъявленном генерал-майору обвинении. В отношении военного возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Ему вменяется хищение путем мошенничества с причинением ущерба в особо крупном размере. Свою вину Попов не признает.