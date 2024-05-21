Раскрыты детали дела бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил России

Ущерб по делу экс-командующего 58-й армией ВС РФ Попова составляет 100 млн руб.

Бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил России Иван Попов подозревается в хищениях, ущерб от которых следствие оценивает в 100 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По версии следствия, военный причастен к сбыту металла, полученного в качестве гуманитарной помощи, для строительства инженерных сооружений. Речь идет о возведении линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО), уточняет «112». Экс-командующий был отстранен от службы год назад.

Подельниками Попова следствие считает краснодарского коммерсанта и офицера Южного военного округа, их имена пока не раскрываются. Предварительно, сумма ущерба составила около 100 миллионов рублей.

Попова отправили в СИЗО на два месяца. Мера пресечения была избрана судом еще 17 мая, но известно об этом стало только 21 мая. Решение об аресте вынес 235-й гарнизонный военный суд в Москве.