Адвокат бывшего командующего 58-й армией ВС России заявил о его невиновности

Адвокат: экс-командующему 58-й армией ВС России Попову не предъявили обвинение

Адвокат бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил (ВС) России Ивана Попова заявил о невиновности своего подзащитного. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на Сергея Буйновского.

По словам адвоката, Попову не предъявили обвинения.

О том, что 235-й гарнизонный военный суд заключил под стражу экс-командующего 58-й гвардейской общевойсковой армией ВС РФ, стало известно во вторник, 21 мая. Ивана Попова подозревают в хищениях при возведении линии обороны в зоне специальной военной операции, ущерб от которых следствие оценивает в 100 миллионов рублей.

Суд арестовал его на два месяца.

