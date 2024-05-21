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16:31, 21 мая 2024Силовые структуры

Экс-командующего 58-й армией ВС России отправили на карантин в СИЗО

Shot: экс-командующий 58-й армией ВС России Попов находится на карантине в СИЗО
Начало событий в новости Бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил России арестовали

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Экс-командующий 58-й армией Вооруженных Сил (ВС) России генерал-майор Иван Попов находится на карантине в следственном изоляторе (СИЗО) №2 «Лефортово». Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

Депутаты Государственной Думы и бывшие командующие 58-й армией Андрей Гурулев и Андрей Картаполов подтвердили арест Попова, однако комментировать действия правоохранительных органов в своем заявлении депутаты отказались.

Адвокат бывшего командующего 58-й армией ВС России заявил о невиновности своего подзащитного.

Об аресте генерал-майора Попова стало известно во вторник, 21 мая. Он подозревается в хищениях при возведении линии обороны в зоне специальной военной операции, ущерб от которых следствие оценивает в 100 миллионов рублей.

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      Анна Габай
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