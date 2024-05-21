В Думе прокомментировали арест экс-командующего 58-й армией Вооруженных сил РФ

Shot: депутат Картаполов подтвердил арест экс-командующего 58-й армией Попова

Глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов подтвердил арест экс-командующего 58-й армией Вооруженных сил РФ Ивана Попова. Его комментарий ситуации опубликовал Telegram-канал Shot.

Картаполов в беседе с изданием отметил, что у него есть информация о заключении под стражу Попова. За другими подробностями он посоветовал обращаться в соответствующие органы.

Кроме того, депутат Госдумы, бывший командующий 58-й армией Андрей Гурулев заявил, что знает об истории с генералом. Как утверждает Shot, Попова отправили в СИЗО №2 «Лефортово» в Москве, пока он на карантине.

21 мая стало известно, что 235-й гарнизонный военный суд заключил под стражу бывшего командующего 58-й гвардейской общевойсковой армией Вооруженных сил России Ивана Попова, подозреваемого в мошенничестве.

За последний месяц также были арестованы заместитель министра обороны России Тимур Иванов и начальник кадрового управления военного ведомства Юрий Кузнецов. Обоим вменяются должностные преступления.