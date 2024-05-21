Защита бывшего командующего 58-й армией ВС России обжаловала его арест

Адвокат подал жалобу на арест экс-командующего 58-й армией ВС России Попова

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Защита бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил (ВС) России Ивана Попова обжаловала его арест по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Буйновского.

По словам защитника, Попов не признает свою вину, так как ни в чем не виноват. «Арест уже обжалован», — уточнил Буйновский.

Ранее адвокат экс-командующего 58-й армией ВС России заявил, что его подзащитному так и не предъявили обвинение.

Иван Попов был арестован судом в пятницу, 17 мая. Его подозревают в хищениях при возведении линии обороны в зоне специальной военной операции, ущерб от которых следствие оценивает в 100 миллионов рублей.

