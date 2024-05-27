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15:15, 27 мая 2024Силовые структуры

Генерала Попова снова не выпустили из СИЗО, несмотря на просьбу следствия. Он рассмеялся и взмахнул кулаком

Генералу Ивану Попову вновь отказались смягчить меру пресечения

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

235-й гарнизонный военный суд отказал следствию в ходатайстве о переводе из следственного изолятора (СИЗО) под домашний арест бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Заседание проходило в закрытом режиме.

Реакция Попова на решение суда попала на видео: военный рассмеялся и взмахнул рукой, сжатой в кулак.

О переводе Попова под домашний арест просило следствие

По ходатайству представителя военной прокуратуры заседание проходило в закрытом режиме. Согласно позиции следствия, закрыть процесс необходимо было для обеспечения безопасности, поскольку Попов — действующий офицер, участвующий в специальной военной операции. Кроме того, в суде назвали адрес обвиняемого, где он должен был находиться во время домашнего ареста.

На заседании Попов находился в так называемом аквариуме, тогда как в прошлый раз он сидел за столом рядом с адвокатом, отмечает ТАСС.

О переводе генерала из СИЗО просило следствие.

В удовлетворении ходатайства следователя об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест отказать

судья 235-го гарнизонного военного суда

После решения суда одна из женщин, находившихся в помещении, спросила: «Что вы думаете? Нормально все?» Попов улыбнулся и взмахнул кулаком.

Адвокат подсудимого Сергей Буйновский уточнил, что против изменения меры пресечения генералу выступил прокурор.

Кадр: Telegram-канал Mash

Попову грозит до десяти лет тюрьмы по делу о мошенничестве

По версии следствия, Попов причастен к хищению более 1700 тонн изделий металлопроката, которые закупила военно-гражданская администрация Запорожской области. Материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей были предназначены для строительства оборонительных сооружений на линии соприкосновения.

17 мая суд арестовал экс-командующего 58-й армией на два месяца по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса (УК) России («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Ранее суд уже отказывал Попову в смягчении меры пресечения.

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На фоне произошедшего многие военные высказались о Попове, отмечая, что он один из самых уважаемых генералов Российской армии. «Он один из тех, кто, командуя своими подчиненными, остановил контрнаступление противника на запорожском направлении в июне 2023 года», — отмечал связанный с частной военной компанией «Вагнер» Telegram-канал Grey Zone.

Кроме того, по данным канала, Попова уважают в войсках за честные доклады.

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      Варвара Кошечкина
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