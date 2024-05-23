Арестован еще один сотрудник Минобороны России. Он получил в качестве взятки дом и машину

Главу департамента МО РФ Вертелецкого арестовали из-за подозрений во взятке

Арестован еще один сотрудник Минобороны России — начальник управления департамента военного ведомства по обеспечению гособоронзаказа Владимир Вертелецкий.

СК РФ сообщил в четверг, что ему предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Суд уже арестовал Вертелецкого на время расследования, заключив его под стражу по ходатайству следствия.

Вертелецкий получил в качестве взятки дом и машину от бизнесмена

СК РФ утверждает, что в 2022 году Вертелецкий «принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по госконтракту». Из-за этого государству был нанесен ущерб на сумму более 70 миллионов рублей.

Источник «Известий» сообщает, что Вертелецкий помог знакомому бизнесмену с получением госзаказа и получил в качестве взятки дом и автомобиль. Источник «Интерфакса» подтвердил, что речь идет о получении крупной взятки.

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

РБК при этом сообщает, что чиновника задержали еще два дня назад — 21 мая. Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что Вертелецкого из его департамента «увезли в воронке» при задержании.

Доход чиновника резко вырос за год

«Лента.ру» проанализировала данные из деклараций Вертелецкого за 2013-2020 годы и выяснила, что у него с 2019 по 2020 год резко вырос доход — с 1,7 миллиона рублей до 3,7 миллиона рублей.

В 2013 году у Вертелецкого в собственности был легковой автомобиль Kia. На его супругу Елену Силантьеву был оформлен Volkswagen. В пользовании семьи была одна квартира площадью 60,6 квадратного метра и один гараж площадью 18 квадратных метров. Заработал Вертелецкий за этот период миллион рублей, а его жена — 427 тысяч рублей. За шесть лет, к 2020 году, разительных изменений в декларациях зафиксировано не было.

В 2020 году Вертелецкий стал собственником Audi Q7. При этом больше никаких транспортных средств на него и его супругу не было зарегистрировано. Кроме того, в 2020 году задержанный сотрудник Минобороны заработал 3,7 миллиона рублей. Его жена — 256 тысяч.

Shot добавляет, что полученные в качестве взятки дом и машину он оформил на родственников. Указанная жилплощадь находится в подмосковном поселке Власиха, ее примерная рыночная стоимость — 10 миллионов рублей, кадастровая — 6 миллионов.

Вертелецкий — очередной арестованный за месяц высокопоставленный военный

В конце апреля был арестован заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Он был задержан на рабочем месте. По версии следствия, замминистра вступил в преступный сговор и в составе организованной группы получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Иванову предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Свою вину он не признал.

Тимур Иванов Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / РИА Новости

13 мая стало известно о задержании генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова — начальника Главного управления кадров Минобороны России. И тоже по коррупционной статье: Следственный комитет возбудил против главного кадровика уголовное дело о подозрении в получении взятки в особо крупном размере. Следствие полагает, что в 2021-2023 годах Кузнецов получил взятку от коммерсантов за совершение определенных действий в их пользу. При обысках у него было обнаружено и изъято более 100 миллионов рублей в рублях и иностранной валюте.

21 мая военный суд заключил под стражу бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил России генерал-майора Ивана Попова. Его обвиняют в причастности к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных администрацией Запорожской области. Они предназначались для укрепления оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их стоимость оценивается в более чем 130 миллионов рублей. При этом позднее СК попросил отпустить генерала под домашний арест.

Наконец, в этот же день, 23 мая, был арестован начальник Главного управления связи ВС России генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Его также заподозрили в получении взятки в особо крупном размере.