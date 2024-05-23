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19:18, 23 мая 2024Силовые структуры

СК сообщил об аресте высокопоставленного офицера Минобороны России Вертелецкого

Суд арестовал офицера департамента по обеспечению госзаказа МО Вертелецкого
Начало событий в новости У задержанного офицера Минобороны в 2020 году резко вырос доход

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Офицера департамента по обеспечению государственного оборонного заказа Минобороны России Владимира Вертелецкого арестовал суд. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

О заключении его под стражу ходатайствовало следствие.

По данным СК, Вертелецкому предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Предварительно, в 2022 году он принял невыполненные работы по госконтракту в рамках опытно-конструкторской работы, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 70 миллионов рублей.

О задержании высокопоставленного офицера Минобороны России стало известно ранее 23 мая.

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