Раскрыта причина ареста высокопоставленного офицера Минобороны России

СК: высокопоставленный офицер МО Вертелецкий арестован за злоупотребления

Начало событий в новости СК сообщил об аресте высокопоставленного офицера Минобороны России Вертелецкого

Офицер департамента по обеспечению государственного оборонного заказа Минобороны России Владимир Вертелецкий был арестован за злоупотребления должностными полномочиями. Причину задержания «Ленте.ру» раскрыла официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По данным военных следователей, в 2022 году высокопоставленный офицер МО принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по государственному оборонному заказу. В результате его действий государству был причинен ущерб в размере свыше 70 миллионов рублей.

Вертелецкого задержали в четверг, 23 мая. Как сообщил военный корреспондент Юрий Котенок, силовики увезли мужчину в автозаке.

