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18:27, 23 мая 2024Силовые структуры

У задержанного офицера Минобороны в 2020 году резко вырос доход

У задержанного сотрудника МО Вертелецкого вырос доход на 2 миллиона в 2020 году

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

У задержанного сотрудника департамента по обеспечению гособоронзаказа Минобороны России Владимира Вертелецкого с 2019 по 2020 год резко вырос доход — с 1,7 миллиона рублей до 3,7 миллиона рублей, выяснила «Лента.ру», проанализировав данные из деклараций за 2013-2020 годы.

В 2013 году у Вертелецкого в собственности был легковой автомобиль Kia. На его супругу был оформлен Volkswagen. В пользовании семьи была одна квартира площадью 60,6 квадратного метра и один гараж площадью 18 квадратных метров. Заработал Вертелецкий за этот период миллион рублей, а его жена — 427 тысяч рублей. За шесть лет, к 2020 году, разительных изменений в декларациях зафиксировано не было.

В 2020 году Вертелецкий стал собственником Audi Q7. При этом больше никаких транспортных средств на него и его супругу не было зарегистрировано. Кроме того, в 2020 году задержанный сотрудник Минобороны заработал 3,7 миллиона рублей. Его жена — 256 тысяч.

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15 мая 2024

Ранее стало известно, что силовики задержали офицера департамента по обеспечению государственного оборонного заказа Минобороны России Владимира Вертелецкого. Об этом сообщает военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале. По его данным, Вертелецкого увезли в автозаке.

Также о задержании офицера сообщает Telegram-канал Baza. Сообщается, что Вертелецкого подозревают в получении взятки в особо крупном размере — машины и дома — от предпринимателя, который работал с гособоронзаказом. Их офицер оформил на родственников.

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