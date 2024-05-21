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16:27, 21 мая 2024Силовые структуры

Арестован бывший командующий 58-й армией. Почти год назад генерал заявлял о «сложной ситуации» с начальством

Арестован бывший командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов

Фото: Минобороны РФ / Wikimedia

235-й Гарнизонный военный суд заключил под стражу бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил России генерал-майора Ивана Попова. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

Решение об избрании ему меры пресечения принято по ходатайству следствия. В отношении Попова возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Ему вменяется хищение путем мошенничества с причинением ущерба в особо крупном размере.

По данным Telegram-канала Shot, следствие считает, что Попов с сообщниками продавали полученный в рамках гуманитарной помощи металл, предназначенный для строительства инженерных сооружений 58-й армии. Среди подельников военного — кубанский бизнесмен и офицер Южного военного округа (ЮВО). Их имена не раскрываются. По предварительным данным, сумма ущерба составила около 100 миллионов рублей.

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В свою очередь, Telegram-канал 112 уточняет, что речь идет о возведении линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Экс-командующий был отстранен от службы год назад, сейчас он находится под арестом сроком на два месяца.

Попов объяснил отстранение от службы «сложной ситуацией со старшим начальством»

Попов начал службу с командования взводом в 56-м десантно-штурмовом полку. Впоследствии командовал различными частями и соединениями, участвовал в спецоперации, в том числе в должности командующего 58-й армией.

12 июля 2023 года депутат Госдумы и бывший заместитель командующего ЮВО Андрей Гурулев опубликовал в Telegram сообщение Попова, в котором тот говорит об отстранении от службы после представленного доклада о проблемах в армии. По словам военного, у него возникла «сложная ситуация со старшим начальством».

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«Я был всегда честен, с первого дня прибытия в нашу армию. Поэтому честно вам говорю: возникла ситуация сложная со старшим начальством, когда надо было либо смолчать, смалодушничать и сказать то, что они хотели услышать, либо назвать вещи своими именами. И я во имя вас, во имя погибших всех наших друзей боевых, не имел права врать, поэтому обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день в армии», — рассказал генерал.

По словам Попова, в ходе разговора с начальством он заострил внимание на отсутствии у российских войск контрбатарейной борьбы и станций артиллерийской разведки. Он убежден, что из-за «откровенного и предельно жесткого» изложения проблем начальники почувствовали в нем опасность и «состряпали» приказ о его устранении.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

На протяжении последнего месяца были арестованы заместитель министра обороны России Тимур Иванов и начальник кадрового управления военного ведомства Юрий Кузнецов. Обоим вменяются должностные преступления.

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      Варвара Кошечкина
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