Задержан замглавы Генштаба ВС России Шамарин, ему грозит до 15 лет

Арестован начальник Главного управления связи ВС России генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Он также занимает пост заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Правоохранительные органы задержали генерал-лейтенанта ранее в четверг, 23 мая. Главного связиста Российской армии доставили на допрос в Главное военное следственное управление Следственного комитета России (СКР). У него дома также прошли обыски.

Шамарина заподозрили в получении взятки в особо крупном размере

На данный момент он арестован в качестве обвиняемого на два месяца. По данным источника газеты «Коммерсантъ», Шамарин замешан в деле о «предполагаемых махинациях». В то же время сообщается, что его заподозрили в получении взятки в особо крупном размере. По части 6 статьи 290 УК РФ ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Вадим Шамарин родился в 1971-м в Таганроге. Он учился в Военной академии связи, а также окончил Новочеркасское высшее военное командное училище связи. Проходил службу начиная с 1992 года на должностях командира взвода дистанционного управления радиоцентра и заместителя начальника радиоцентра по технической части.

В 2020-м был назначен врио начальника Главного управления связи ВС РФ — заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ. Затем, уже с 2021 года, был непосредственным начальником управления и замначальника Генштаба.

В последний месяц были задержаны еще несколько представителей Минобороны

Ранее в мае стало известно, что 235-й гарнизонный военный суд арестовал бывшего командующего 58-й гвардейской общевойсковой армией ВС России Ивана Попова. Его подозревают в мошенничестве.

В конце апреля также был арестован заместитель министра обороны Тимур Иванов, а 13 мая стало известно о задержании генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова — начальника Главного управления кадров Минобороны. СКР начал уголовное дело в отношении главного кадровика министерства, заподозрив его в получении взятки в особо крупном размере. Позднее он обжаловал свой арест.

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Все события, связанные с задержаниями и арестами представителей Минобороны, происходили на фоне смены главы ведомства. На место Сергея Шойгу был назначен бывший вице-премьер Андрей Белоусов.

Также был освобожден от должности заместителя главы Минобороны Юрий Садовенко. Он занимал пост при экс-министре обороны более 11 лет. Теперь его место займет аудитор из Счетной палаты Олег Савельев.