Суд арестовал еще двух фигурантов дела генерал-лейтенанта Шамарина

СК: арестованы еще двое фигурантов дела в отношении генерал-лейтенанта Шамарина

Арестован замначальника Генштаба. В чем обвиняют генерала Шамарина?

Начало событий в новости Арестован замначальника Генштаба. В чем обвиняют генерала Шамарина?

Еще двое фигурантов уголовного дела, возбужденного в отношении начальника Главного управления связи Вооруженных сил (ВС) России Вадима Шамарина, арестованы. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Речь идет о генеральном директоре ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"» Алексее Высокове и о главном бухгалтере Елене Гришиной. Они привлечены к уголовной ответственности.

По данным следствия, в период с апреля 2016 года по октябрь 2023-го Шамарин получил взятку от Высокова и Гришиной в размере 36 миллионов рублей за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Министерства обороны России. Полученными деньгами Шамарин распорядился по своему усмотрению.

Начальника Главного управления связи — заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Вадима Шамарина арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.