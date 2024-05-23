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16:30, 23 мая 2024Силовые структуры

Суд арестовал еще двух фигурантов дела генерал-лейтенанта Шамарина

СК: арестованы еще двое фигурантов дела в отношении генерал-лейтенанта Шамарина
Начало событий в новости Арестован замначальника Генштаба. В чем обвиняют генерала Шамарина?

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Еще двое фигурантов уголовного дела, возбужденного в отношении начальника Главного управления связи Вооруженных сил (ВС) России Вадима Шамарина, арестованы. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Речь идет о генеральном директоре ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"» Алексее Высокове и о главном бухгалтере Елене Гришиной. Они привлечены к уголовной ответственности.

По данным следствия, в период с апреля 2016 года по октябрь 2023-го Шамарин получил взятку от Высокова и Гришиной в размере 36 миллионов рублей за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Министерства обороны России. Полученными деньгами Шамарин распорядился по своему усмотрению.

Начальника Главного управления связи — заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Вадима Шамарина арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

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      Анна Габай
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