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16:36, 23 мая 2024Силовые структуры

СК попросил отпустить из СИЗО арестованного генерала Попова

СК РФ попросил отпустить арестованного генерала Попова под домашний арест
Иван Попов

Иван Попов. Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

Арестованному по обвинению в хищениях экс-командующему 58-й армией ВС РФ генерал-майору Ивану Попову попросили заменить меру пресечения, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Главное военное следственное управление СК России ходатайствует, чтобы Попова отпустили из СИЗО и перевели под домашний арест.

Следствие заявляет, что приняло такое решение «с учетом характеризующих Попова данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования». Подробности об этих обстоятельствах не раскрываются.

Также в СК РФ добавили, что Попова обвиняют в причастности к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных администрацией Запорожской области. Они предназначались для укрепления оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их стоимость оценивается в более чем 130 миллионов рублей.

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Ранее сообщалось, что Иван Попов находится на карантине в следственном изоляторе (СИЗО) №2 «Лефортово».

Об аресте генерал-майора Попова стало известно 21 мая.

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      Антон Похиляк
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