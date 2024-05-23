Стало известно о возможной смене статуса экс-командующего 58-й армией по делу

Арестованный генерал Попов может перейти в статус свидетеля по уголовному делу

Бывший командующий 58-й гвардейской общевойсковой армией Вооруженных сил России Иван Попов, арестованный по подозрению в мошенничестве, может перейти в статус свидетеля по уголовному делу. Об этом стало известно Telegram-канал Mash от источников, близких к следствию.

В настоящий момент генерал-майор находится в следственном изоляторе (СИЗО) №2 «Лефортово». Его обвиняют в причастности к хищению более 1700 тонн изделий металлопроката на 130 миллионов рублей, закупленных администрацией Запорожской области для укрепления оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

Ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о ходатайстве Главного военного следственного управления о замене меры пресечения для Попова. Такое решение было принято следователем «с учетом характеризующих Попова данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования».

