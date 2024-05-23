Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:13, 23 мая 2024Силовые структуры

Стало известно о возможной смене статуса экс-командующего 58-й армией по делу

Арестованный генерал Попов может перейти в статус свидетеля по уголовному делу
Начало событий в новости СК попросил отпустить из СИЗО арестованного генерала Попова

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Бывший командующий 58-й гвардейской общевойсковой армией Вооруженных сил России Иван Попов, арестованный по подозрению в мошенничестве, может перейти в статус свидетеля по уголовному делу. Об этом стало известно Telegram-канал Mash от источников, близких к следствию.

В настоящий момент генерал-майор находится в следственном изоляторе (СИЗО) №2 «Лефортово». Его обвиняют в причастности к хищению более 1700 тонн изделий металлопроката на 130 миллионов рублей, закупленных администрацией Запорожской области для укрепления оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

Ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о ходатайстве Главного военного следственного управления о замене меры пресечения для Попова. Такое решение было принято следователем «с учетом характеризующих Попова данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования».

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      В ВСУ допустили территориальные уступки ради мира с Россией

      Жившая на грани нищеты художница оставила десятимиллиардное наследство

      Орбан призвал к переговорам России и США для урегулирования конфликта на Украине

      В российском зоопарке показали хорька-стилиста

      Киев запланировал получить от МВФ еще 2,2 миллиарда долларов финансовой помощи

      Россиянам раскрыли способы купить квартиру без проблем

      Путин разрешил изымать американское имущество. Так Россия хочет компенсировать ущерб от санкций

      Уехавший из России комик назвал минус интервью Дудя

      Возможный ущерб США от изъятия активов в России оценили

      Валиева объявила о начале музыкальной карьеры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше