«Прыгал в окопы к обычным рядовым». Сослуживцы генерала Попова не верят в обвинения против него

Mash: Попова подозревают в продаже металлоконструкций для обороны

Бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил России генерал-майора Ивана Попова подозревают в провале подготовки укреплений в период активных боевых действий на запорожском направлении.

По материалам дела, Попов незаконно продал две тысячи тонн металлоконструкций, которые должны были пойти на строительство оборонительных сооружений. Однако в версию силовиков не верят подопечные военного: бойцы убеждены, что человек, который «прыгал в окопы к обычным рядовым», не мог воровать у своих же.

Сослуживцы рассказали, что Попов перед задержанием был в подавленном состоянии. В последние дни военный проводил много времени с сослуживцами и помогал организовать лечение бойцу, который потерял стопу в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточняет Telegram-канал Shot, на Попова из недвижимости оформлена трехкомнатная квартира площадью 76 «квадратов» в панельном доме 2008 года постройки на улице Проселочная в Ростове-на-Дону. Примерная стоимость объекта составляет семь миллионов рублей.

В Госдуме назвали бредом обвинения в адрес генерал-майора Попова

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев назвал обвинения в адрес Попова бредом. Политик, который также командовал 58-й общевойсковой армией с марта 2004-го по апрель 2006-го, заявил, что необходимо разобраться, «какие металлоконструкции могут быть для инженерного оборудования».

Соболев отметил, что не знаком с Поповым лично, однако обвинения в продаже металла считает полным бредом, в котором нужно разобраться. Депутат не представляет, для чего сейчас могут использоваться металлоконструкции.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Отец Попова, в свою очередь, заявил, что сына пытаются подставить. По словам мужчины, он узнал об аресте военного из СМИ. «Скорее всего, его подставили. (...) Он сказал что-то начальству, правду какую-то, и вот с этого момента все началось», — пояснил он.

Мужчина заверил, что Попов не способен пойти на преступление, а последние известия о нем связаны с принципиальной позицией генерала.

Адвокат Сергей Буйновский заявил, что защита обжаловала арест Попова по делу о мошенничестве. По словам защитника, военный не признает свою вину, так как ни в чем не виноват.

О заключении Попова под стражу стало известно 21 мая. Он подозревается в хищениях при возведении линии обороны в зоне специальной военной операции, ущерб от которых следствие оценивает в 100 миллионов рублей.