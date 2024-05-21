«Прыгал в окопы к обычным рядовым». Сослуживцы генерала Попова не верят в обвинения против него
Бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил России генерал-майора Ивана Попова подозревают в провале подготовки укреплений в период активных боевых действий на запорожском направлении.
По материалам дела, Попов незаконно продал две тысячи тонн металлоконструкций, которые должны были пойти на строительство оборонительных сооружений. Однако в версию силовиков не верят подопечные военного: бойцы убеждены, что человек, который «прыгал в окопы к обычным рядовым», не мог воровать у своих же.
Сослуживцы рассказали, что Попов перед задержанием был в подавленном состоянии. В последние дни военный проводил много времени с сослуживцами и помогал организовать лечение бойцу, который потерял стопу в зоне специальной военной операции (СВО).
Как уточняет Telegram-канал Shot, на Попова из недвижимости оформлена трехкомнатная квартира площадью 76 «квадратов» в панельном доме 2008 года постройки на улице Проселочная в Ростове-на-Дону. Примерная стоимость объекта составляет семь миллионов рублей.
В Госдуме назвали бредом обвинения в адрес генерал-майора Попова
Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев назвал обвинения в адрес Попова бредом. Политик, который также командовал 58-й общевойсковой армией с марта 2004-го по апрель 2006-го, заявил, что необходимо разобраться, «какие металлоконструкции могут быть для инженерного оборудования».
Соболев отметил, что не знаком с Поповым лично, однако обвинения в продаже металла считает полным бредом, в котором нужно разобраться. Депутат не представляет, для чего сейчас могут использоваться металлоконструкции.
Отец Попова, в свою очередь, заявил, что сына пытаются подставить. По словам мужчины, он узнал об аресте военного из СМИ. «Скорее всего, его подставили. (...) Он сказал что-то начальству, правду какую-то, и вот с этого момента все началось», — пояснил он.
Мужчина заверил, что Попов не способен пойти на преступление, а последние известия о нем связаны с принципиальной позицией генерала.
Адвокат Сергей Буйновский заявил, что защита обжаловала арест Попова по делу о мошенничестве. По словам защитника, военный не признает свою вину, так как ни в чем не виноват.
О заключении Попова под стражу стало известно 21 мая. Он подозревается в хищениях при возведении линии обороны в зоне специальной военной операции, ущерб от которых следствие оценивает в 100 миллионов рублей.