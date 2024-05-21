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18:37, 21 мая 2024Силовые структуры

Дело генерала Попова связали с обороной на запорожском направлении

Попова подозревают в провале подготовки укреплений на запорожском направлении

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил России генерал-майора Ивана Попова подозревают в провале подготовки оборонительных укреплений на запорожском направлении в период активных боевых действий. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Военному вменяют хищение строительных материалов — двух тысяч тонн металлоконструкций. Однако в версию силовиков не верят подопечные генерала — бойцы считают, что Попов, сидевший с ними в окопах, не способен на воровство, тем более у своих.

Никаких доказательств незаконных доходов у генерала не нашли — у него в собственности находится ведомственная квартира от Минобороны и два пустующих земельных участка.

Ранее 21 мая сообщалось, что следствие оценило ущерб от хищений в 100 миллионов рублей. По делу также проходят краснодарский коммерсант и офицер Южного военного округа, их имена пока не раскрываются.

Попова отправили в СИЗО на два месяца. Мера пресечения была избрана судом еще 17 мая, но известно об этом стало только 21 мая. Решение об аресте вынес 235-й гарнизонный военный суд в Москве.

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      Любовь Ширижик
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