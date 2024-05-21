Дело бывшего командующего 58-й армией о хищениях связали с СВО

Следствие подозревает экс-командующего 58-й армией в хищениях гумпомощи для СВО

Бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил России генерал-майор Иван Попов подозревается в хищении строительных материалов, предназначенных для возведения линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Следствие оценило ущерб в 100 миллионов рублей от действий генерала. По данным правоохранительных органов, Попов причастен к продаже металла, полученного в качестве гуманитарной помощи, для строительства инженерных сооружений. Его подельниками следствие считает краснодарского коммерсанта и офицера Южного военного округа, их имена пока не раскрываются.

Экс-командующий был отстранен от службы год назад.

Попова отправили в СИЗО на два месяца. Мера пресечения была избрана судом еще 17 мая, но известно об этом стало только 21 мая. Решение об аресте вынес 235-й гарнизонный военный суд в Москве.