Отец экс-командующего 58-й армией ВС России отреагировал на арест сына

Отец генерала Попова об аресте сына: его пытаются подставить

Экс-командующего 58-й армией ВС России генерал-майора Ивана Попова с позывным Спартак пытаются подставить. Так на арест военнослужащего отреагировал его отец, которого цитирует издание Baza в Telegram.

О заключении Попова под стражу стало известно 21 мая.

По словам Попова-старшего, он узнал об аресте сына из сообщений СМИ. «Скорее всего, его подставили. (...) Он сказал что-то начальству, правду какую-то, и вот с этого момента все началось», — пояснил мужчина.

Отец генерала заявил, что Попов не способен пойти на преступление, а последние известия о нем связаны с принципиальной позицией мужчины. «Он честный, порядочный офицер», — заключил собеседник издания.

Попов подозревается в продаже гуманитарной помощи. Его заключили под стражу на два месяца. Адвокат генерала заявил о невиновности подзащитного.