Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:49, 21 мая 2024Россия

Отец экс-командующего 58-й армией ВС России отреагировал на арест сына

Отец генерала Попова об аресте сына: его пытаются подставить
Иван Попов

Иван Попов. Фото: Минобороны РФ / Wikimedia

Экс-командующего 58-й армией ВС России генерал-майора Ивана Попова с позывным Спартак пытаются подставить. Так на арест военнослужащего отреагировал его отец, которого цитирует издание Baza в Telegram.

О заключении Попова под стражу стало известно 21 мая.

По словам Попова-старшего, он узнал об аресте сына из сообщений СМИ. «Скорее всего, его подставили. (...) Он сказал что-то начальству, правду какую-то, и вот с этого момента все началось», — пояснил мужчина.

Отец генерала заявил, что Попов не способен пойти на преступление, а последние известия о нем связаны с принципиальной позицией мужчины. «Он честный, порядочный офицер», — заключил собеседник издания.

Попов подозревается в продаже гуманитарной помощи. Его заключили под стражу на два месяца. Адвокат генерала заявил о невиновности подзащитного.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Арестован бывший командующий 58-й армией. Почти год назад генерал заявлял о «сложной ситуации» с начальством

      Экс-солистка «Комбинации» захотела подать иск против создателя группы

      Пентагон признал сложности в координации союзников для помощи Украине

      После обнаружения тела малолетнего ребенка начата доследственная проверка

      Женщина пострадала при взрыве дрона-камикадзе в российском регионе

      Внешность 43-летней Кристины Агилеры после похудения испугала фанатов

      Блинкен пообещал ответить на решение МУС по Нетаньяху

      Корабль «Прогресс МС-27» заправили

      Россияне сделали выбор между окрошкой на квасе и кефире

      Германия продолжит считать Зеленского президентом Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше