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18:43, 21 мая 2024Силовые структуры

Сослуживцы рассказали о настроении экс-командующего 58-й армией до задержания

Сослуживцы отметили подавленное настроение Ивана Попова перед задержанием

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / Wikipedia

Сослуживцы экс-командующего 58-й армией ВС России Ивана Попова рассказали о его настроении перед задержанием. Об этом во вторник, 21 мая, в своем Telegram-канале сообщает издание Mash.

По словам военных, в предшествующие задержанию дни он проводил много времени с сослуживцами, а также помогал в организации лечения бойцу, потерявшему стопу в зоне боевых действий. Военнослужащие отмечали подавленное настроение генерал-майора. По их словам, они не верят в то, что Попов причастен к хищению.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, в свою очередь, назвал бредом обвинения в адрес экс-командующего 58-й армией.

Отец Попова также заявил, что его сына пытаются подставить.

Иван Попов подозревается в хищении строительных материалов, предназначенных для возведения линии обороны в зоне специальной военной операции. Следствие оценило ущерб в 100 миллионов рублей.

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      Владимир Седов
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