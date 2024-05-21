Генерал счел бредом обвинения в адрес арестованного экс-командующего 58-й армией

Депутат Госдумы Соболев назвал бредом обвинения в адрес генерал-майора Попова

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев назвал бредом обвинения в адрес экс-командующего 58-й армией Вооруженных сил РФ Ивана Попова. Комментарий генерал-лейтенанта приводится в Telegram-канале RTVI.

21 мая Попова арестовали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Как стало известно, следствие считает, что экс-командующий с сообщниками продавали металл, полученный в рамках гуманитарной помощи.

По словам Соболева, также командовавшего 58-й общевойсковой армией с марта 2004-го по апрель 2006 года, нужно разобраться, «какие металлоконструкции могут быть для инженерного оборудования». Он подчеркнул, что не знает Попова лично, но обвинения в продаже метала считает «полным бредом», в котором нужно разобраться.

Как отметил депутат, он не представляет зачем сейчас могут использоваться металлоконструкции. «Это Херсонская область якобы подарила армии зачем-то — вот это я не знаю, металлоконструкции, инженерное оборудование, значит, не используется, используется дерево, грунт и железобетон. Они могут быть долговременные, значит, инженерное сооружение — это железобетонные, так называемые ДОТы, и есть деревянно-земляные сооружения — ДЗОТы», — сказал он.

На арест Попова также отреагировал его отец, который узнал об этом из СМИ. Он считает, что его сына подставили, так как он «сказал что-то начальству, правду какую-то».

В июле 2023 года депутат Госдумы Андрей Гурулев опубликовал голосовое сообщение Попова, в котором тот заявил об отстранении от службы после представленного доклада о проблемах в армии. По словам военного, у него возникла «сложная ситуация со старшим начальством».