Депутат Госдумы опубликовал заявление командующего 58-й армией об отстранении

Депутат Гурулев опубликовал слова командующего 58-й армией Попова об отстранении от службы

Командующий 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майор Иван Попов обратился к подчиненным и сообщил, что его отстранили от службы. Обращение генерала опубликует депутат Госдумы и бывший командующий 58-й армией Андрей Гурулев в Telegram-канале.

«Я был всегда честен, с первого дня прибытия в нашу армию. Поэтому честно вам говорю: возникла ситуация сложная со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смалодушничать, и сказать то, что они хотели услышать, либо назвать вещи своими именами», — сказал в обращении Попов.

Генерал сообщил, что во время разговора с начальством он затронул проблемные вопросы, которые существуют в армии и высказал свое мнение «откровенно и предельно жестко». Из-за этого, как считает Попов, старшее начальство увидело в нем опасность и за один день «состряпало приказ министра обороны» об отстранении от службы.

На место командующего 58-й армией назначили генерал-лейтенанта Дениса Лямина, утверждает Попов и добавляет, что ждет получения предложения по дальнейшему прохождению службы. Минобороны ситуацию пока никак не комментировало.

Попов служил в войсках Северо-Кавказского округа и окончил академию Генштаба. Он был назначен командиром 33-й отдельной мотострелковой бригады в 2016 году. Точных данных о том, когда он возглавил 58-ю армию нет. В июне Попов рассказывал о боях на запорожской области и заявлял, что важную роль на линии соприкосновения сыграли минные поля.