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13:46, 9 июня 2023Бывший СССР

Генерал раскрыл подробности боя с ВСУ на запорожском направлении

Генерал-майор Попов заявил о важной роли мин в боях с ВСУ на запорожском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО) генерал-майор Иван Попов рассказал, что важную роль в боях на запорожском направлении с Вооруженными силами Украины (ВСУ) сыграли минные поля. Доклад генерала опубликовал в Telegram глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Фактически все четыре колонны, которые пытались проломить оборону 70-го полка, были остановлены и задержаны минными полями, которые установили военнослужащие этого полка», — раскрыл подробности боев высокопоставленный военный.

Ранее Рогов заявлял, что на линии фронта в Запорожской области продолжаются ожесточенные бои, ВСУ предпринимают попытки организовать новые атаки. «В целом линия фронта остается устойчивой», — сказал Рогов, отметив, что ВСУ несут большие потери при отсутствии значительных тактических успехов.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ в ночь на 8 июня предприняли попытку прорыва российской обороны на запорожском направлении. Украинские войска пытались прорвать российскую оборону силами 47-й механизированной бригады численностью до 1,5 тысячи человек и 150 единиц бронетехники.

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