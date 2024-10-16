Следствие заподозрило генерала Цокова в организации преступной группы с Поповым

Цоков подозревается в создании преступной группы с Поповым и Моисеевым

Следствие подозревает генерал-лейтенанта Олега Цокова в организации преступной группы с Поповым и Моисеевым. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, Цоков воспользовался страстью к азартным играм генерал-майора Попова и вместе с ним и бизнесменом Моисеевым организовал преступную группу. В итоге, по мнению прокурора, Цоков привлек Попова к хищению металлоконструкций на сумму более 114,5 миллиона рублей.

13 июля сообщалось, что основным доказательством по делу генерал-майора Олега Попова стал перевод на карту бывшего командующего 58-й армией одного миллиона рублей, который совершил именно генерал-лейтенант Олег Цоков.

23 сентября Главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого по статьям о мошенничестве и служебном подлоге. Попов требовал вернуть дело в прокуратуру для дополнительного расследования, но Тамбовский гарнизонный военный отказал в ходатайстве.