Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:59, 16 октября 2024Силовые структуры

Следствие заподозрило генерала Цокова в организации преступной группы с Поповым

Цоков подозревается в создании преступной группы с Поповым и Моисеевым
Олег Цоков

Олег Цоков. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Следствие подозревает генерал-лейтенанта Олега Цокова в организации преступной группы с Поповым и Моисеевым. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, Цоков воспользовался страстью к азартным играм генерал-майора Попова и вместе с ним и бизнесменом Моисеевым организовал преступную группу. В итоге, по мнению прокурора, Цоков привлек Попова к хищению металлоконструкций на сумму более 114,5 миллиона рублей.

13 июля сообщалось, что основным доказательством по делу генерал-майора Олега Попова стал перевод на карту бывшего командующего 58-й армией одного миллиона рублей, который совершил именно генерал-лейтенант Олег Цоков.

23 сентября Главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого по статьям о мошенничестве и служебном подлоге. Попов требовал вернуть дело в прокуратуру для дополнительного расследования, но Тамбовский гарнизонный военный отказал в ходатайстве.

Что думаешь? Оцени!
      Артем Соколов
      Обсудить
      Последние новости

      «Настолько масштабных потерь не было давно». В ДНР пропала бригада ВСУ. Родственники бойцов вышли на митинг

      Черчесова наказали за шутку про казахский язык

      Врачи спасли Витаса от слепоты

      Семья нашла в морозильной камере приготовленное 84 года назад печенье с запиской

      Москвичей предупредили о резком повышении атмосферного давления

      Захарова назвала последствие «плана победы» Зеленского для России и НАТО

      Россиянин без прав ездил на Mercedes в форме сотрудника ДПС и попался полиции

      Врач порекомендовала несколько осенних суперфудов

      Раскрыты схемы провоза алкоголя россиянами на любимый курорт богачей

      Наемника из США осудят в России за участие в боевых действиях на стороне Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше