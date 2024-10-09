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17:21, 9 октября 2024Силовые структуры

Суд отказался вернуть прокурору дело генерала Попова для дополнительного изучения

Адвокат генерал-майора Попова заявил, что суд отказался менять подсудность дела

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Тамбовский гарнизонный военный суд отказался возвращать прокурору дело экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова для дополнительного расследования. Об этом сообщил адвокат военного Сергей Буйновский, передает ТАСС.

Юрист заметил, что в суде также отказались менять подсудность дела.

23 сентября в Главной военной прокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении генерал-майора Попова, которого обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. Адвокат обвиняемого заявил, что изначально рассмотрение дела должно было проходить в Запорожском военном гарнизонном суде.

Сам экс-командующий ВС России прокомментировал обвинительное заключение фразой «победа будет за нами».

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      Наталья Анисеева
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