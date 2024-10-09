Суд отказался вернуть прокурору дело генерала Попова для дополнительного изучения

Адвокат генерал-майора Попова заявил, что суд отказался менять подсудность дела

Тамбовский гарнизонный военный суд отказался возвращать прокурору дело экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова для дополнительного расследования. Об этом сообщил адвокат военного Сергей Буйновский, передает ТАСС.

Юрист заметил, что в суде также отказались менять подсудность дела.

23 сентября в Главной военной прокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении генерал-майора Попова, которого обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. Адвокат обвиняемого заявил, что изначально рассмотрение дела должно было проходить в Запорожском военном гарнизонном суде.

Сам экс-командующий ВС России прокомментировал обвинительное заключение фразой «победа будет за нами».