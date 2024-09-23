Прокуратура утвердила обвинение по делу генерала Попова

Главная военная прокуратура утвердила обвинение по делу генерала-майора Попова

Главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Буйновского.

Материалы дела будут направлены в Тамбовский гарнизонный суд для рассмотрения по существу. «Только мы считаем, что рассмотрение должно быть в Запорожском военном гарнизонном суде, в соответствии с законом», — сказал адвокат.

Буйновский также сослался на 47-ю статью Конституции РФ, согласно которой никто не может быть лишен права на рассмотрение дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

Ранее Попов, находящийся под домашним арестом, заявил, что следователь лишил его прогулок.

Генерал-майор обвиняется по статьям о мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, он причастен к хищению более 1700 тонн изделий металлопроката, которые предназначались для строительства оборонительных сооружений на линии соприкосновения.