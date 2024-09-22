Все командиры согласились дать показания по делу генерала Попова. Что известно о ходе расследования?

Генерал Попов заявил, что все командиры 58-й армии согласились дать показания

Все командиры 58-й армии, принимавшие участие в построении обороны в Запорожской области и отражавшие наступление противника, согласились дать показания в рамках уголовного дела в отношении бывшего командующего армией генерал-майора Ивана Попова.

Все командиры дали согласие в поданном следователю ходатайстве на завершающем этапе ознакомления с материалами Иван Попов генерал-майор

По его словам, для того, чтобы доказать невиновность Попова, он попросил командиров дать показания. Однако его просьба не была удовлетворена, что, по его мнению, нарушает «защиту и доказательство невиновности».

Ранее стало известно, что следователь отказался допрашивать сослуживцев генерала Попова. По словам адвоката Сергея Буйновского, среди свидетелей защиты должны были оказаться генералы и полковники с тех участков, где была зона ответственности Попова. В их допросе следователь необоснованно отказал.

Кроме того, по словам Буйновского, его подзащитный не успел полностью ознакомиться с материалами уголовного дела. Тем не менее они уже переданы в военную прокуратуру.

Суд оставил в силе ограничение срока ознакомления с делом для генерала Попова

Суд признал законным ограничение срока ознакомления с материалами уголовного дела для экс-командующего 58-й армией. Решением 2-го Западного окружного военного суда апелляция фигуранта была отклонена.

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Военный суд ограничил генерала в сроках ознакомления с делом до 3 сентября. 10 сентября сообщалось, что уголовное дело бывшего командующего 58-й армией находится в военной прокуратуре, обвинительное заключение по нему еще не утверждено.

Генерала Попова лишили прогулок

Иван Попов, находящийся под домашним арестом, заявил, что следователь лишил его прогулок. Офицер рассказал об этом после того, как суд оставил без удовлетворения его апелляцию о сроках ознакомления с материалами дела и признал законным решение об их ограничении.

Следователь лишил меня прогулок, хотя, это все мелочи жизни Иван Попов генерал-майор

С 21 мая Попов находился в СИЗО, однако 11 июля суд заменил ему меру пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест.

Он оспаривал избранную ему меру пресечения во 2-м Западном окружном военном суде Москвы, однако его жалобу отклонили, а решение нижестоящей судебной инстанции признали законным.

Попов попросит рассмотреть его дело в Запорожской области

Адвокат генерала Сергей Буйновский сообщил, что экс-командующий 58-й армией будет добиваться рассмотрения уголовного дела в Запорожской области, по месту совершения преступления.

Мы будем в суде добиваться того, чтобы рассмотрение уголовного дела проходило по месту совершения деяния, то есть в Запорожской области, а это — Запорожский гарнизонный военный суд Сергей Буйновский адвокат

Юрист сообщил, что обвинительное заключение будет подписано в начале следующей недели, после чего дело будет передано в один из военных судов.

Ранее защита генерала Попова попросила о прекращении дела или его дополнительном расследовании. По мнению Буйновского, причастность Попова к мошенничеству не доказана.

Генерал обвиняется в совершении преступления по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. По версии следствия, Попов причастен к хищению более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, которые закупила военно-гражданская администрация Запорожской области. Материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей были предназначены для строительства оборонительных сооружений на линии соприкосновения.