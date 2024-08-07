Суд подтвердил домашний арест генералу Попову

Суд оставил в силе домашний арест для генерала Попова

Второй Западный окружной военный суд в Москве признал законным избрание домашнего ареста бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову. Об этом сообщает ТАСС.

Тем самым была отклонена жалоба офицера на меру пресечения. На заседании Попов заявил, что считает домашний арест незаконным. Telegram-канал SHOT публикует видео из зала суда.

На кадрах Попов улыбается, беседует со своим адвокатом.

Генерал обвиняется в совершении преступления по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. По версии следствия, Попов причастен к хищению более 1700 тонн изделий металлопроката, которые закупила военно-гражданская администрация Запорожской области. Материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей были предназначены для строительства оборонительных сооружений на линии соприкосновения.

С 21 мая он находился в СИЗО, однако 11 июля суд заменил ему меру пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест.

