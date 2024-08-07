Генерал Попов назвал незаконным свой домашний арест

Генерал Попов, обвиняемый в мошенничестве, считает незаконным домашний арест

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов назвал незаконным решение отправить его под домашний арест. Об этом он заявил на суде, сообщает Telegram-канал Shot.

Он оспаривал избранную ему меру пресечения во 2-м Западном окружном военном суде Москвы, однако его жалобу отклонили, а решение нижестоящей судебной инстанции признали законным.

Генерал обвиняется в совершении преступления по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. По версии следствия, Попов причастен к хищению более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, которые закупила военно-гражданская администрация Запорожской области. Материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей были предназначены для строительства оборонительных сооружений на линии соприкосновения.

С 21 мая он находился в СИЗО, однако 11 июля суд заменил ему меру пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест.