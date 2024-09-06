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15:42, 6 сентября 2024Силовые структуры

Защита бывшего командующего 58-й армией Попова попросила о прекращении дела

Адвокат Попова настаивает на прекращении или дополнительном расследовании дела

Защита бывшего командующего 58-й армией генерала Ивана Попова настаивает на прекращении дела или его дополнительном расследовании. Об этом заявил адвокат Сергей Буйновский, передает ТАСС.

По мнению Буйновского, причастность Попова к мошенничеству не доказана.

Ранее дело генерала было передано в прокуратуру. В случае утверждения обвинительного заключения материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Попов обвиняется по статьям о мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, он причастен к хищению более 1700 тонн изделий металлопроката, которые предназначались для строительства оборонительных сооружений на линии соприкосновения. По предварительным данным, стоимость похищенных изделий составила больше 130 миллионов рублей.

В августе на документе о приемке металла, который является главным доказательством вины экс-командующего, были выявлены следы подделки.

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      Олеся Мицкевич
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