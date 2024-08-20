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08:39, 20 августа 2024Силовые структуры

Виновность генерала Попова оказалась под вопросом. Его подписи в документах признали поддельными

Поддельные подписи генерала Попова в ряде документов подтвердила экспертиза

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Почерковедческая экспертиза по уголовному делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге, установила, что подпись в документах ему не принадлежит. Об этом сообщил адвокат генерала Сергей Буйновский.

Подписи военного оказались поддельными

По словам Буйновского, подпись Попова в документах была подделана. Адвокат считает, что результаты экспертизы опровергают виновность генерала.

Почерковедческая экспертиза, проведенная по инициативе Следственного комитета, показала, что в документах, которые являются одним из доказательств по делу Попова, стоит не его подпись, и он не должен был там вообще расписываться

Сергей Буйновскийадвокат

Юрист подчеркнул, что доказательства вины генерала являются не прямыми, а косвенными.

Ранее Следственный комитет России обратился в военный суд по делу генерала Попова. Ведомство попросило сократить срок ознакомления с материалами дела по 21 августа.

Ранее суд подтвердил домашний арест генералу Попову

2-й Западный окружной военный суд в Москве признал законным избрание домашнего ареста Ивану Попову. Таким образом он отклонил жалобу офицера на меру пресечения. На заседании Попов называл домашний арест незаконным.

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До этого Попов оспорил срок домашнего ареста. Адвокат генерала уточнял, что тот не стал оспаривать смягчение меры пресечения. По мнению Буйновского, фактически суд самостоятельно установил такой срок продления ареста, что противоречит нормам Уголовно-процессуального кодекса России.

Военного перевели из СИЗО под домашний арест

15 июня военный суд смягчил меру пресечения Попову и перевел его из СИЗО под домашний арест. Мера пресечения будет действовать до 11 октября.

Суд рассматривал ходатайство в закрытом режиме 15 июля. Товарищи генерала пришли поддержать его. В частности, у здания суда заметили четверых друзей Попова, которые появились в футболках с его изображением и надписью «Спартак, честь имею».

Попову вменяют хищение на сумму более 100 миллионов рублей

Бывшего командующего 58-й гвардейской общевойсковой армией Вооруженных сил России арестовали 21 мая. Ему вменялось хищение путем мошенничества с причинением ущерба в особо крупном размере — статьи 159 («Мошенничество») и 292 («Служебный подлог») УК РФ.

У меня ничего, кроме долгов и кредитов, нет за душой вообще. Я считаю, что арест и содержание под стражей — это крайне неприятная и незаслуженная мера пресечения моей свободы и ограничения ее

Иван Поповгенерал-майор

По версии следствия, Попов похитил металлоконструкции, которые предназначались для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области. Сумму ущерба оценили в более чем 100 миллионов рублей. На слушаниях в суде Попов отвергал все обвинения и рассказывал о боевых действиях в зоне специальной военной операции России на Украине.

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      Марина Совина
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