Авторитетный генерал Попов вышел из СИЗО. У здания суда его ждала группа поддержки

Генерала Попова перевели из СИЗО под домашний арест до 11 октября

Военный суд смягчил меру пресечения бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову и перевел его из СИЗО под домашний арест. Мера пресечения будет действовать до 11 октября.

Следователи ранее обращались в суд с соответствующим ходатайством, однако Попова отказывались выпускать из СИЗО. В этот раз просьбу удовлетворили. Генерал проходит обвиняемым по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Друзья Попова пришли поддержать его в футболках с изображением генерала

Суд рассматривал ходатайство в закрытом режиме 15 июля. Несмотря на это, товарищи генерала пришли поддержать его.

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

У здания суда заметили четверых друзей Попова, которые появились в футболках с его изображением и надписью «Спартак, честь имею». «Мы его друзья, пришли поддержать, у него позывной "Спартак"», — поделился один из мужчин.

Попова арестовали по подозрению в мошенничестве

Экс-командующего заключили под стражу 21 мая. Попову вменяется хищение путем мошенничества с причинением ущерба в особо крупном размере.

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Основным доказательством по его делу стал перевод денег на карту. По версии следствия, Попов причастен к хищениям в особо крупном размере и сбыту металла для строительства инженерных сооружений в зоне специальной военной операции (СВО). Так, военный получил денежный перевод в размере 1 миллиона рублей от генерал-лейтенанта Олега Цокова. Именно эта сумма вменяется Попову военным следствием.

Военный свою вину не признал. Во время рассмотрения жалобы в суде 24 мая он обратился к журналистам, снимавшим его на камеру, и упомянул Запорожье. «Лучше бы вы на Запорожье так активно снимали», — сказал он представителям СМИ.

В тот день суд отклонил жалобу на арест, на что Попов ответил, что «бывало и хуже».

Другой фигурант уголовного дела признал вину

Вторым фигурантом дела о мошенничестве является бизнесмен Сергей Моисеев. Он признал свою вину и активно работает со следствием. Кроме того, мужчина частично погасил вменяемый ему ущерб.

Для Моисеева следователи запросили меру пресечения в виде домашнего ареста.