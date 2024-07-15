Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:28, 15 июля 2024Силовые структуры

Авторитетный генерал Попов вышел из СИЗО. У здания суда его ждала группа поддержки

Генерала Попова перевели из СИЗО под домашний арест до 11 октября
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Военный суд смягчил меру пресечения бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову и перевел его из СИЗО под домашний арест. Мера пресечения будет действовать до 11 октября.

Следователи ранее обращались в суд с соответствующим ходатайством, однако Попова отказывались выпускать из СИЗО. В этот раз просьбу удовлетворили. Генерал проходит обвиняемым по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Друзья Попова пришли поддержать его в футболках с изображением генерала

Суд рассматривал ходатайство в закрытом режиме 15 июля. Несмотря на это, товарищи генерала пришли поддержать его.

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

У здания суда заметили четверых друзей Попова, которые появились в футболках с его изображением и надписью «Спартак, честь имею». «Мы его друзья, пришли поддержать, у него позывной "Спартак"», — поделился один из мужчин.

Попова арестовали по подозрению в мошенничестве

Экс-командующего заключили под стражу 21 мая. Попову вменяется хищение путем мошенничества с причинением ущерба в особо крупном размере.

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Основным доказательством по его делу стал перевод денег на карту. По версии следствия, Попов причастен к хищениям в особо крупном размере и сбыту металла для строительства инженерных сооружений в зоне специальной военной операции (СВО). Так, военный получил денежный перевод в размере 1 миллиона рублей от генерал-лейтенанта Олега Цокова. Именно эта сумма вменяется Попову военным следствием.

Материалы по теме:
Защита генерала Попова заявила об утечке секретных данных из России на Украину. Как это может повлиять на его дело?
Защита генерала Попова заявила об утечке секретных данных из России на Украину. Как это может повлиять на его дело?
8 июля 2024
Генерал Попов попросил возбудить дело против адвоката. Ему не понравились комментарии о способе смягчить вину военному
Генерал Попов попросил возбудить дело против адвоката. Ему не понравились комментарии о способе смягчить вину военному
11 июля 2024

Военный свою вину не признал. Во время рассмотрения жалобы в суде 24 мая он обратился к журналистам, снимавшим его на камеру, и упомянул Запорожье. «Лучше бы вы на Запорожье так активно снимали», — сказал он представителям СМИ.

В тот день суд отклонил жалобу на арест, на что Попов ответил, что «бывало и хуже».

Другой фигурант уголовного дела признал вину

Вторым фигурантом дела о мошенничестве является бизнесмен Сергей Моисеев. Он признал свою вину и активно работает со следствием. Кроме того, мужчина частично погасил вменяемый ему ущерб.

Для Моисеева следователи запросили меру пресечения в виде домашнего ареста.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Миронова
      Обсудить
      Последние новости

      Авторитетный генерал Попов вышел из СИЗО. У здания суда его ждала группа поддержки

      Первый «бананас» созрел в российском регионе

      Названы четыре разрушающие любые отношения черты характера

      США озвучили свою позицию по присутствию России на саммите по Украине

      На Западе раскрыли планы США открыть второй фронт против России

      В России стало сложнее купить маленькую квартиру

      Подмосковный депутат получал взятки от бизнесменов и попал под следствие

      Российский фестиваль побил сразу два рекорда

      Госдеп прокомментировал покушение на Трампа

      Россиянин едва не стал спонсором терроризма из-за продажи карты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше