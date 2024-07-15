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17:13, 15 июля 2024Силовые структуры

Друзья генерала Попова выбрали своеобразный способ для его поддержки

Четыре друга генерала Попова пришли на суд в футболках с его изображением

Кадр: Life.ru

Четыре друга бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова пришли к 235-й гарнизонному военному суду, где рассматривалось его дело, в футболках с изображением Попова. Об этом сообщает РИА Новости.

На футболках была фотография Попова и надпись «Спартак, честь имею». По словам одного из друзей, у генерал-майора был такой позывной.

Мужчины пришли на заседание, во время которого суд заменил обвиняемому в мошенничестве военному меру пресечения с СИЗО на домашний арест. Экс-командующего арестовали 21 мая. Основным доказательством по его делу стал перевод на карту.

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