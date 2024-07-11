Генерал Попов попросил возбудить дело против адвоката. Ему не понравились комментарии о способе смягчить вину военному

Генерал Попов потребовал возбудить дело против адвоката Аграновского

Генерал-майор Иван Попов, арестованный по обвинению в мошенничестве, попросил Следственный комитет (СК) России возбудить уголовное дело в отношении адвоката Дмитрия Аграновского. Защитник бывшего командующего 58-й армией Сергей Буйновский добавил, что по факту заявления уже назначена проверка.

Аграновский, который не участвует в деле Попова, ранее выступил в прессе, назвав способ помочь генералу, указав на возможный «смягчающий фактор» для него.

Защита Попова обвинила Аграновского в пиаре на деле генерала

Буйновский, сообщив о заявлении Попова в СК, отметил, что Аграновский, не являясь адвокатом его подзащитного, не может комментировать уголовное дело в отношении военного и его выступления — клевета и мошенничество. Своими словами Аграновский наносит вред и ущерб правам и интересам Попова, добавил юрист.

Ни я, ни Попов не знаем адвоката Аграновского, он пытается пиариться на делах, к которым никакого отношения не имеет Сергей Буйновский адвокат Ивана Попова

Защитник также напомнил, что у Попова и его адвокатов взята подписка о неразглашении тайны следствия, а Аграновский, выступая в СМИ и не зная обстоятельств дела, «выдает свою некомпетентность за действительность» и «вводит в заблуждение людей и общество».

Аграновский назвал способ помочь генералу Попову и прекратить его дело

Несколькими днями ранее Дмитрий Аграновский заявил, что вскрытие канала утечки секретных данных на Украину по заявлению защиты Ивана Попова может повлиять на его дело, став смягчающим фактором.

По его словам, если по заявлению адвоката Попова действительно удастся вскрыть канал утечки секретной информации, то это может быть отмечено государством. Тогда Попов может рассчитывать на смягчение при рассмотрении дела в суде. «Тем более что в заявлении Попова идет речь о вопросах государственной безопасности», — заключил юрист.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Кроме того, Аграновский заявлял, что уголовное преследование в отношении экс-командующего 58-й армией может быть прекращено в случае «успехов генерала на специальной военной операции» (Попов в данный момент арестован и содержится в СИЗО).

Защита генерала попросила возбудить дело о госизмене из-за утечки секретных документов

4 июля сторона защиты Попова попросила СК открыть уголовное дело о государственной измене в отношении неустановленных лиц. Поводом для этого стало уголовное дело, которое возбудили в отношении военного на Украине. По словам адвоката, в открытом доступе оказалась секретная информация, по которой украинское следствие завело дело.

На Украине Попова объявили в международный розыск. Он является фигурантом уголовного дела о ведении агрессивной войны.

Аграновский считает, что также имел место шпионаж со стороны сотрудников Службы безопасности Украины, которые раздобыли российские документы с грифом «секретно».

Попова обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге

Генерала арестовали 21 мая. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Военного заподозрили в хищениях в особо крупном размере и причастности к сбыту металла для строительства инженерных сооружений в зоне СВО.

В начале июля военные следователи выдвинули Попову окончательное обвинение. СК добавил генералу обвинение в служебном подлоге. Свою вину он не признал.

Участники СВО положительно отзывались о Попове, отмечая, что он с большим вниманием относился к потребностям военнослужащих. Бойцы предположили, что продажа металлоконструкций, которую инкриминируют Попову, могла быть частью бартера — обмена излишков на то, чего недостает подразделениям, считают они.

В случае если удастся доказать вину Попова, в качестве наказания участники СВО просили вернуть его в зону боевых действий.