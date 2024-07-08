Адвокат назвал способ помочь генералу Попову

Аграновский: вскрытие канала утечки данных на Украину поможет генералу Попову

Вскрытие канала утечки секретных данных на Украину по заявлению защиты экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве, может повлиять на его дело в России, став смягчающим фактором. Способ помочь военному в беседе с РИА Новости назвал адвокат Дмитрий Аграновский.

По его словам, если по заявлению защитника Попова действительно удастся вскрыть канал утечки секретной информации, то это может быть отмечено государством. Тогда Попов может рассчитывать на смягчение при рассмотрении дела в суде.

Аграновский пояснил, что генерал, даже в статусе обвиняемого, имеет право подать заявление о преступлении, а СК обязан принять его и провести проверку. «Тем более что в заявлении Попова идет речь о вопросах государственной безопасности», — заключил он.

Ранее генерал Попов попросил привлечь неназванных граждан России за госизмену. Он просит возбудить уголовное дело в связи с якобы произошедшей утечкой на Украину секретных документов по его делу. СК начал проверку по заявлению Попова.

Иван Попов был арестован 21 мая. 4 июля военные следователи выдвинули окончательное обвинение Попову, ему вменяется особо крупное мошенничество, также СК добавил генералу обвинение в служебном подлоге.