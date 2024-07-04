Начата проверка по заявлению генерала Попова о госизмене

СК начал проверку по заявлению генерала Попова о госизмене из-за утечки данных

Следственный комитет (СК) России начал проверку по заявлению о госизмене, поданному бывшим командующим 58-й армией генерал-майором Иваном Поповым. Об этом ТАСС сообщил адвокат генерала Сергей Буйновский.

Генерал просит возбудить уголовное дело в связи с якобы произошедшей утечкой на Украину секретных данных по его делу. Следователи проверяют изложенные в заявлении Попова факты. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

О просьбе генерала привлечь неназванных граждан России за госизмену стало известно ранее 4 июля. Он считает, что также имел место и шпионаж со стороны сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которые заполучили российские документы с грифом «секретно».

На Украине Попов является фигурантом уголовного дела о ведении агрессивной войны, по которому он объявлен в международный розыск. Буйновский указал, что сведения, обнародованные Харьковской областной прокуратурой о Попове, являются государственной и военной тайной России.

Между тем российские следователи предъявили генералу окончательное обвинение, добавив ему новую статью о служебном подлоге.

Генерала арестовали 21 мая. По версии следствия, он причастен к сбыту металла, полученного в качестве гуманитарной помощи, для строительства инженерных сооружений. Речь идет о возведении линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО).