ТАСС: военные следователи выдвинули окончательное обвинение генералу Попову

Военные следователи выдвинули окончательное обвинение бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову. Об этом сообщает ТАСС на источники в правоохранительных органах.

Ему вменяется обвинение в особо крупном мошенничестве, СК добавил генералу обвинение в служебное подлоге, уточняет агентство. Свою вину генерал-майор Попов признать отказался.

Максимальное наказание за мошенничество — до 10 лет лишения свободы, за служебный подлог — до четырех лет.

В середине июня адвокат Попова Дмитрий Аграновский заявил, что что уголовное преследование Попова может быть прекращено. Это произойдет, если Попов отравится в зону СВО и проявит себя.

Попова арестовали 21 мая.