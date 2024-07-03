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02:54, 4 июля 2024Силовые структуры

Военные следователи выдвинули окончательное обвинение генералу Попову

ТАСС: военные следователи выдвинули окончательное обвинение генералу Попову
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Иван Попов

Иван Попов. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Военные следователи выдвинули окончательное обвинение бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову. Об этом сообщает ТАСС на источники в правоохранительных органах.

Ему вменяется обвинение в особо крупном мошенничестве, СК добавил генералу обвинение в служебное подлоге, уточняет агентство. Свою вину генерал-майор Попов признать отказался.

Максимальное наказание за мошенничество — до 10 лет лишения свободы, за служебный подлог — до четырех лет.

В середине июня адвокат Попова Дмитрий Аграновский заявил, что что уголовное преследование Попова может быть прекращено. Это произойдет, если Попов отравится в зону СВО и проявит себя.

Попова арестовали 21 мая.

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      Марина Совина
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