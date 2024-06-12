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02:49, 12 июня 2024Силовые структуры

Адвокат допустил прекращение дела против генерала Попова

Адвокат Аграновский: дело против генерала Попова прекратят при успехах на СВО
Иван Попов

Иван Попов. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Адвокат Дмитрий Аграновский заявил, что уголовное преследование в отношении экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова может быть прекращено. Его слова приводит РИА Новости.

Аграновский допустил прекращение дела против Попова и подчеркнул, что это может произойти при успехах генерала на специальной военной операции (СВО).

«Сама по себе отправка на СВО не является основанием для освобождения от уголовной ответственности», — добавил он.

Ранее суд в Москве отправил в СИЗО фигуранта уголовного дела Попова. Его показания легли в основу дела, фигуранту предъявлено аналогичное обвинение.

Попова арестовали 21 мая. Ему вменяется хищение путем мошенничества с причинением ущерба в особо крупном размере. Вину Попов не признает, на судебном заседании он рассказал о боевых действиях в зоне СВО.

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      Марина Совина
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