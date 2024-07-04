Защита генерала Попова попросила завести дело о госизмене из-за утечки информации

Защита генерала Попова попросила завести дело о госизмене на неустановленных лиц

Сторона защиты бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова попросила Следственный комитет России возбудить уголовное дело о государственной измене в отношении неустановленных лиц. Об этом РИА Новости рассказал его адвокат Сергей Буйновский.

Поводом для этого стало уголовное дело, которое завели в отношении Попова на Украине. По словам Буйновского, в открытом доступе оказались секретные документы.

Ранее следователи предъявили генерал-майору окончательное обвинение. В его деле появилась новая статья о служебном подлоге.

Попова арестовали 21 мая. По версии следствия, генерал причастен к сбыту металла, полученного в качестве гуманитарной помощи, для строительства инженерных сооружений. Речь идет о возведении линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО).