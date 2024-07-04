Генералу Попову добавили еще одну статью

Генерала Попова обвиняют в служебном подлоге

Бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову добавили еще одну статью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката генерала.

По данным агентства, Попов обвиняется в служебном подлоге. Максимальное наказание по этой статье — до четырех лет. Защитник отметил, что это не утяжеляет предъявленные ранее обвинения в мошенничестве.

Ранее адвокат Дмитрий Аграновский заявил, что уголовное преследование в отношении экс-командующего 58-й армией генерал-майора может быть прекращено.

Попова арестовали 21 мая. Ему вменяется хищение путем мошенничества с причинением ущерба в особо крупном размере. Вину Попов не признает, на судебном заседании он рассказал о боевых действиях в зоне СВО.