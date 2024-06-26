На Украине объявили генерала Попова в международный розыск

Киев объявил генерал-майора Ивана Попова в международный розыск

На Украине следователи решили привлечь к уголовной ответственности экс-командующего 58-й российской общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова, арестованного в России по делу о мошенничестве. Об этом сообщил его адвокат Сергей Буйновский, передает ТАСС.

По его словам, Киев объявил Попова в международный розыск. Он уточнил, что на Украине следствие предъявило генералу обвинение в соответствии с частью 2 статьи 28 и частью 2 статьи 437 («Ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц») Уголовного кодекса республики.

21 мая Иван Попов был арестован по решению российского военного суда. В отношении генерала было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Его подозревают в хищениях в особо крупном размере и причастности к сбыту металла для строительства инженерных сооружений в зоне специальной военной операции (СВО).

Несмотря на это, участники СВО положительно отзывались о нем, отмечая, что Попов с большим вниманием относился к потребностям военнослужащих. Кроме того, президент России Владимир Путин оценивал работу 58-й армии как достойную.