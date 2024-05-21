Военный суд подтвердил арест экс-командующего 58-й армией Ивана Попова

Военный суд подтвердил арест экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом во вторник, 21 мая, со ссылкой на пресс-службу суда сообщает ТАСС.

В суде пояснили, что военного подозревают в мошенничестве. Попов подозревается в хищениях, ущерб от которых следствие оценивает в 100 миллионов рублей.

По версии следствия, он причастен в сбыту металла, полученного в качестве гуманитарной помощи, для строительства инженерных сооружений.

