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18:06, 30 мая 2024Россия

Участники СВО предложили свой вариант наказания для генерала Попова

Бойцы СВО предложили вернуть генерала Попова в зону СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Участники специальной военной операции (СВО) высказались об уголовном преследовании экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова. В беседе с Daily Storm они предложили свой вариант наказания для генерала.

Попова отправили под стражу 21 мая по подозрению в хищении металлоконструкций более чем на 130 миллионов рублей.

По словам бойцов, перед контрнаступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ) летом 2023 года на Херсонском направлении в зоне СВО можно было найти большое количество стройматериалов, которые остались после возведения линии укреплений.

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Участники СВО положительно отозвались о личных качествах генерала и подчеркнули, что он с большим вниманием относился к потребностям бойцов. Продажа металлоконструкций, которую инкриминируют Попову, могла быть частью бартера — обмена излишков на то, чего недостает подразделениям, считают они.

Военнослужащие предложили в случае, если удастся доказать вину Попова, в качестве наказания вернуть его в зону боевых действий. «Толковых генералов не так много, чтобы их по тюрьмам раскидывать», — сказал участник боев под Работино, на которое летом 2023 года пришелся основной удар ВСУ.

Ранее уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что была удивлена решением суда оставить генерала Попова в СИЗО, несмотря на ходатайство следствия об изменении меры пресечения. Она пообещала изучить дело офицера, и «посмотреть, какие были у суда аргументы».

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      Алан Босиков
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