Путин оценил работу находившейся под командованием генерала Попова 58-й армии

Путин: 58-й армия, которой командовал генерал Попов, работает достойно

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев» оценил работу 58-й общевойсковой армии в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее подразделением командовал генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве. Подполковник Юрий Абаев, который нес там службу в начале СВО, передал российскому лидеру благодарность от сослуживцев.

«Я знаю, 58-я армия работает достойно», — ответил Путин.

Бывший командующий 58-й армией Иван Попов был арестован 21 мая по решению военного суда. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Офицер подозревается в хищениях в особо крупном размере. Ущерб следствие оценивает в 100 миллионов рублей.

По версии следствия, он причастен к сбыту металла, полученного в качестве гуманитарной помощи, для строительства инженерных сооружений. Речь идет о возведении линии обороны в зоне СВО.

Несмотря на это, участники спецоперации положительно отзывались о генерале, подчеркнув, что он с большим вниманием относился к потребностям бойцов.

