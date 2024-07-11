Генерал Попов попросил следователей возбудить дело против адвоката Аграновского

Генерал Попов попросил СКР возбудить дело против адвоката Аграновского

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве, попросил Следственный комитет России (СКР) возбудить дело против адвоката Дмитрия Аграновского из-за его комментариев по делу Попова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на защитника Попова Сергея Буйновского.

Следователи уже начали проводить проверку по заявлению. Буйновский отметил, что Аграновский не является адвокатом генерала, поэтому не может комментировать его дело. Действия Аграновского можно расценить как клевету и мошенничество, считает защитник.

Буйновский добавил, что у Попова и его защитников взята подписка о неразглашении тайны следствия. Но Аграновский, не зная обстоятельств дела Попова, «выдает свою некомпетентность за действительность».

Ранее Аграновский заявил, что вскрытие канала утечки секретных данных на Украину по заявлению защиты Попова может повлиять на его дело в России, став смягчающим фактором. Защитник генерал-майора отметил, что рассуждения о смягчении наказания вводят людей в заблуждение. Так как его подзащитный не признает вину, он может говорить только об оправдательном приговоре.

Иван Попов был арестован 21 мая. 4 июля военные следователи выдвинули окончательное обвинение Попову, ему вменяется особо крупное мошенничество, также СК добавил генералу обвинение в служебном подлоге.