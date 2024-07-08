Защита генерала Попова заявила об утечке секретных данных из России на Украину. Как это может повлиять на его дело?

Генералу Попову могут смягчить приговор при вскрытии канала утечки на Украину

Бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, обвиняемому в мошенничестве, могут смягчить приговор. По словам адвоката Дмитрия Аграновского, это произойдет, если вскроется канал утечки секретных данных на Украину.

Правозащитник отметил, что данный фактор, «несомненно, может быть отмечен государством» и повлиять на рассмотрение дела в суде.

Адвокат указал, что, даже находясь в статусе обвиняемого, Попов имеет право подать заявление о преступлении, а Следственный комитет (СК) России обязан принять его и организовать проверку. Тем более, подчеркнул Аграновский, в заявлении генерала речь идет о вопросах государственной безопасности.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Защита генерала попросила возбудить дело о госизмене из-за утечки секретных документов

4 июля сторона защиты Попова попросила СК открыть уголовное дело о государственной измене в отношении неустановленных лиц.

Поводом для этого стало уголовное дело, которое возбудили в отношении военного на Украине. По словам адвоката, в открытом доступе оказалась секретная информация, по которой украинское следствие завело дело.

Аграновский считает, что также имел место шпионаж со стороны сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которые раздобыли российские документы с грифом «секретно».

На Украине Попова объявили в международный розыск. Он является фигурантом уголовного дела о ведении агрессивной войны. Адвокат генерала Сергей Буйновский указал, что сведения, обнародованные Харьковской областной прокуратурой о его подзащитном, являются государственной и военной тайной России.

Российские следователи уже приступили к проверке изложенных в заявлении Попова фактов. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Попова обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге

21 мая генерала арестовали по решению российского военного суда. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Военного заподозрили в хищениях в особо крупном размере и причастности к сбыту металла для строительства инженерных сооружений в зоне специальной военной операции (СВО).

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В начале июля военные следователи выдвинули Попову окончательное обвинение. СК добавил генералу обвинение в служебное подлоге. Свою вину он не признал.

Участники СВО положительно отзывались о Попове, отмечая, что он с большим вниманием относился к потребностям военнослужащих. Бойцы предположили, что продажа металлоконструкций, которую инкриминируют Попову, могла быть частью бартера — обмена излишков на то, чего недостает подразделениям, считают они.

В случае, если удастся доказать вину Попова, в качестве наказания участники СВО просили вернуть его в зону боевых действий.