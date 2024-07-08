Бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, обвиняемому в мошенничестве, могут смягчить приговор. По словам адвоката Дмитрия Аграновского, это произойдет, если вскроется канал утечки секретных данных на Украину.
Правозащитник отметил, что данный фактор, «несомненно, может быть отмечен государством» и повлиять на рассмотрение дела в суде.
Адвокат указал, что, даже находясь в статусе обвиняемого, Попов имеет право подать заявление о преступлении, а Следственный комитет (СК) России обязан принять его и организовать проверку. Тем более, подчеркнул Аграновский, в заявлении генерала речь идет о вопросах государственной безопасности.
Защита генерала попросила возбудить дело о госизмене из-за утечки секретных документов
4 июля сторона защиты Попова попросила СК открыть уголовное дело о государственной измене в отношении неустановленных лиц.
Поводом для этого стало уголовное дело, которое возбудили в отношении военного на Украине. По словам адвоката, в открытом доступе оказалась секретная информация, по которой украинское следствие завело дело.
Аграновский считает, что также имел место шпионаж со стороны сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которые раздобыли российские документы с грифом «секретно».
На Украине Попова объявили в международный розыск. Он является фигурантом уголовного дела о ведении агрессивной войны. Адвокат генерала Сергей Буйновский указал, что сведения, обнародованные Харьковской областной прокуратурой о его подзащитном, являются государственной и военной тайной России.
Российские следователи уже приступили к проверке изложенных в заявлении Попова фактов. По ее итогам будет принято процессуальное решение.
Попова обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге
21 мая генерала арестовали по решению российского военного суда. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Военного заподозрили в хищениях в особо крупном размере и причастности к сбыту металла для строительства инженерных сооружений в зоне специальной военной операции (СВО).
В начале июля военные следователи выдвинули Попову окончательное обвинение. СК добавил генералу обвинение в служебное подлоге. Свою вину он не признал.
Участники СВО положительно отзывались о Попове, отмечая, что он с большим вниманием относился к потребностям военнослужащих. Бойцы предположили, что продажа металлоконструкций, которую инкриминируют Попову, могла быть частью бартера — обмена излишков на то, чего недостает подразделениям, считают они.
В случае, если удастся доказать вину Попова, в качестве наказания участники СВО просили вернуть его в зону боевых действий.