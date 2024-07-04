Защита генерала Попова попросила возбудить дело о госизмене из-за утечки секретных документов. Кто мог их раздобыть?

СК начал проверку по заявлению генерала Попова об утечке данных на Украину

Следственный комитет (СК) России начал проверку по заявлению о госизмене, поданному бывшим командующим 58-й армией генерал-майором Иваном Поповым. Об этом сообщил адвокат генерала Сергей Буйновский.

Генерал сам попросил привлечь неназванных граждан России за госизмену. Он считает, что также имел место и шпионаж со стороны сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которые раздобыли российские документы с грифом «секретно».

Попов является фигурантом уголовного дела на Украине

Генерал просит возбудить уголовное дело в связи с якобы произошедшей утечкой на Украину секретных данных по его делу. Следователи проверяют изложенные в заявлении Попова факты. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Адвокат Попова уточнил, что после проверки станет ясно, примут ли решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

На Украине Попов является фигурантом уголовного дела о ведении агрессивной войны, по которому он объявлен в международный розыск. Буйновский указал, что сведения, обнародованные Харьковской областной прокуратурой о Попове, являются государственной и военной тайной.

В июне адвокат Дмитрий Аграновский заявлял, что уголовное преследование в отношении экс-командующего 58-й армией генерал-майора Попова может быть прекращено. Аграновский подчеркнул, что это может произойти при успехах генерала на специальной военной операции (СВО).

Военные следователи выдвинули окончательное обвинение генералу Попову

Военные следователи выдвинули окончательное обвинение бывшему командующему 58-й армией. Ему вменяется обвинение в особо крупном мошенничестве, также СК добавил генералу обвинение в служебное подлоге. Свою вину он признать отказался. Максимальное наказание за мошенничество — до 10 лет лишения свободы, за служебный подлог — до четырех лет.

Попова арестовали 21 мая.

Весной также были арестованы заместитель министра обороны России Тимур Иванов и начальник кадрового управления военного ведомства Юрий Кузнецов. Обоим вменяются должностные преступления.