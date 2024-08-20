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05:13, 20 августа 2024Силовые структуры

СК обратился в военный суд по делу генерала Попова

СК попросил сократить срок ознакомления с материалами дела Попова по 21 августа
Иван Попов

Иван Попов. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Следственный комитет (СК) попросил по 21 августа ограничить время ознакомления с материалами уголовного дела в отношении экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге, а также его адвоката. Об этом пишет ТАСС.

СК обратился в военный суд. Материалы дела состоят из 39 томов. С ними ознакомились почти все участники будущего судебного процесса. Документы по уголовному делу для рассмотрения по существу будут переданы в военный суд в случае утверждения обвинительного заключения.

«Прошу суд удовлетворить заявленное следственными органами ходатайство», — говорится в сообщении.

Генерал-майор проходит обвиняемым по статьям 159 («Мошенничество») и 292 («Служебный подлог») УК РФ. По версии следствия, Попов причастен к хищению более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, которые закупила военно-гражданская администрация Запорожской области. Материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей были предназначены для строительства оборонительных сооружений на линии соприкосновения.

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      Марина Совина
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