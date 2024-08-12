Генералу Попову не сообщили о досрочном увольнении в запас

Генерал-майор Попов не знал, что его досрочно уволили в запас с воинской службы

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов не знал, что его досрочно уволили в запас с воинской службы. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Сергей Буйновский.

Буйновский подчеркнул, что никаких уведомлений ни он, ни его подзащитный не получали. Ранее в социальных сетях появилась якобы копия постановления министра обороны России Андрея Белоусова об увольнении Попова в запас.

Генерал-майор проходит обвиняемым по статьям 159 («Мошенничество») и 292 («Служебный подлог») УК РФ. По версии следствия, Попов причастен к хищению более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, которые закупила военно-гражданская администрация Запорожской области. Материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей были предназначены для строительства оборонительных сооружений на линии соприкосновения.

С 21 мая Попов находился в СИЗО, однако 11 июля суд заменил ему меру пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест. сновным доказательством по его делу стал перевод на карту.